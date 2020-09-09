В Кремле считают «чушью» слухи о поглощении Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о слиянии России и Белоруссии. Представитель Кремля назвал подобные разговоры «абсолютной чушью».

Возможное «поглощение» Россией Белоруссии стали обсуждать в связи с визитом в Москву Александра Лукашенко, который он запланировал на ближайшее время.

По словам Пескова, «никаких поглощений» быть не может «как результата визита», передает ТАСС.

Дмитрий Песков также уточнил, что во время российско-белорусских переговоров лидеры двух стран обсуждают торгово-экономическое сотрудничество, задолженности, энергоресурсы, поставки нефти, нефтепродуктов и газа.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что почти половина жителей России считают излишним создание союзного государства с Белоруссией. Опрос решил провести ВЦИОМ. Еще 22% поддержали объединение при условии соблюдения равноправия.