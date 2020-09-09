Россияне рассказали, что думают об объединении с Белоруссией: опрос

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Фото: Рixabay

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Фото: Рixabay

Более 40% жителей России считают излишним создание союзного государства, по их мнению, важнее просто сохранить хорошие взаимоотношения между странами без объединения.

ВЦИОМ решил провести опрос среди населения РФ и узнать, что россияне думают о Союзном государстве России и Белоруссии. Выяснилось, что 57% участников опроса оказались осведомлены о планах объедения, 16% знают об этом достаточно много информации. Еще 41% опрошенных когда-либо слышали новости об этом, а 43% узнали о подобных планах государств впервые.

Также, 43% респондентов усомнились в необходимости создания Союзного государства, 22% поддержали объединении при условии соблюдения равноправия, 17% опрошенных сочли, что правильным будет вхождение республики в состав России на правах нескольких регионов. Не смогли определиться с ответом 12% опрошенных, а затруднились его дать 5%.

Отметим, опрос проводился 20 августа. В рамках исследования, специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысяч совершеннолетних россиян по телефону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Белоруссия готовятся в скором времени открыть границы.