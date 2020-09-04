Россия и Белоруссия готовятся в скором времени открыть границы

Россия и Белоруссия готовятся в скором времени открыть границы
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Россия готовится к тому, чтобы в скором времени открыть границы с Белоруссией. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться во время визита президента республики Александра Лукашенко в Москву.

Как сообщили «Известия», зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий отметил, что в ходе переговоров также будут даны поручения министрам транспорта обеих государств подготовить необходимые меры для того, чтобы снятие ограничений по Covid-19 не повлекло за собой вторую волну коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Специалисты отметили, что оба варианта вакцины безопасны для пациентов и не провоцируют никаких серьезных побочных эффектов.

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