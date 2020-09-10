В доходном доме на Гороховой откроется гостиница

В Северной столице завершились работы по переобустройству объекта культурного наследия регионального наследия «Дом купца Щербакова Г.И».

Теперь в Адмиралтейском районе историческое здание смогут использовать для актуальных нужд — в доходном доме откроется гостиница. Напомним, разрешение на работы правительство города выдало еще в 2017 году, а накануне они были успешно завершены.

Инвестор в ходе реализации проекта сохранил внешний вид здания и восстановил исторические покрытия крыш. Внутренний интерьер гостиницы также сочетается с архитектурными решениями доходного дома. Также, в здании предусмотрели устройство мансард с окнами и витражным остеклением в крыше. Об этом сообщает пресс-служба комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Гостям Петербурга, решившим заселиться в новый отель, будут предложены различные варианты: апартаменты, однокомнатные, двухкомнатные, а также люксовые номера. Помимо этого, внутри гостиницы располагается ресторан, зимний сад и зоны отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитники опасаются, что легендарный Дом Басевича все же снесут.