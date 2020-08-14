Градозащитники опасаются, что легендарный Дом Басевича все же снесут

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

Дом И. И. Басевича в стиле модерн располагается на Большой Пушкарской улице, 7. Фото: www.citywalls.ru

На следующей неделе участники «сносной» рабочей группы КГИОП должны рассмотреть проект строительства апартаментов театра танца Бориса Эйфмана на ул. Большой Пушкарской, д. 7-9, где находится Дом Басевича.

Об этом сообщает петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в пятницу, 14 августа.

Проект будет рассмотрен «сносной» рабочей группой КГИОП в понедельник, 17 августа. Проект реконструкции Дома Басевича, против которого более полугода выступают неравнодушные петербуржцы, разработан на средства застройщика Setl City. Он предполагает полный снос дома Басевича (за исключением лицевого фасада) и строительство на его месте апартаментов Академии Бориса Эйфмана. В апреле местные жители и градозащитники устроили протесты, после чего проект был отклонен.

Стоит отметить, что документы и материалы, вынесенные на рабочую группу, должны быть высланы ее участниками не менее чем за семь дней до даты заседания. Однако проект по дому все еще не размещен, что и вызывает опасения горожан.

«Вероятно, проект снова предполагает снос дома, но его хотят показать в последний момент, чтобы не вызвать возмущений», — пишут в ВООПИиК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июле в доходном доме Басевича произошел крупный пожар.