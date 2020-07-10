На Большой Пушкарской горит доходный дом Басевича

На Большой Пушкарской горит доходный дом Басевича
Пожару присвоим ранг № 1. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петроградском районе Петербурга горит разноуровневое здание 5-7 этажей. Пожару присвоили ранг №1.

Возгорание произошло в доме на Большой Пушкарской, 7. Пламенем охвачены пятый, шестой и седьмой этажи. Есть угроза распространения огня на кровлю и другие этажи.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу, площадь горения составила уже 120 «квадратов».

Другие подробности к настоящему моменту неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности пожара с легковым автомобилем на Савушкина. Иномарка выгорела по всей площади. Рядом стоящей машине марки Togas тоже досталось — у нее оплавился бампер.

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