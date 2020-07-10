Стали известны подробности пожара с легковушкой на Савушкина

В Петербурге на улице Савушкина среди ночи полыхал легковой автомобиль марки Toyota. Стали известны подробности инцидента.

Машина загорелась в ночь на 10 июля возле дома №128. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 1:39. К месту происшествия были направлены десять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, иномарка выгорела по всей площади. Рядом стоящему автомобилю Togas тоже досталось — у него оплавился бампер.

В 02:19 пожар был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» кадрами полыхающей легковушки на Савушкина.