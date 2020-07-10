На Савушкина среди ночи вспыхнула легковушка

В Приморском районе Северной столицы вспыхнул легковой автомобиль. По словам очевидцев, машина полностью выгорела.

Инцидент случился в ночь на пятницу, 10 июля, у дома №128 по улице Савушкина. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пламя полностью охватило транспортное средство. Свидетели случившегося также зафиксировали работу огнеборцев. Рядом с полыхающим авто была припаркована другая машина. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарно-спасательной части огонь не успел ее задеть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице ночью прорвало трубу с холодной водой. На участке образовалось целое озеро.