На Стародеревенской прорвало трубу с холодной водой

О происшествии «Водоканалу» стало известно в 01:30. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

О происшествии «Водоканалу» стало известно в 01:30. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Приморском районе Северной столицы прорвало трубу с холодной водой. Аварийная ситуация случилась среди ночи.

В пятницу, 10 июля, во дворе дома №6 на Стародеревенской улице прорвало магистральную трубу. В результате случившегося на проезжей части образовалось целое озеро.

Как сообщил портал 78.ru, спустя полтора часа прибывшие сотрудники «Водоканала» локализовали вытекание воды. После на участке работала спецтехника, которая откачивала вытекшую на проезжую часть воду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» приступил к ликвидации последствий сброса в Славянку. В ходе проверки выяснилось, что вода поступила в дождевую канализацию из дренажной системы теплосети.