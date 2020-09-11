«Эвакуируют»: посетителей «Мега Парнас» выводят на улицу

Люди направляются к выходу. Фото: vk.com/spb_today

Люди направляются к выходу. Фото: vk.com/spb_today

В ТРК «Мега Парнас» началась эвакуация. Об этом рассказали очевидцы в Сети.

Фотографии с места происшествия опубликовали сегодня днем, 11 сентября, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Эвакуируют», — написал пользователь.

На кадрах видно, что люди направляются к выходу из торгового комплекса. Пока неизвестно, по какой причине сотрудники и посетители покидают здание. В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Леруа Мерлен» на Партизана Германа посетителей эвакуировали из-за пожарной сигнализации. Вероятно, сигнал был ложным.