«Эвакуируют»: посетителей «Мега Парнас» выводят на улицу

В ТРК «Мега Парнас» началась эвакуация. Об этом рассказали очевидцы в Сети.
Фотографии с места происшествия опубликовали сегодня днем, 11 сентября, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Эвакуируют», — написал пользователь.
На кадрах видно, что люди направляются к выходу из торгового комплекса. Пока неизвестно, по какой причине сотрудники и посетители покидают здание. В настоящее время выясняются подробности случившегося.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Леруа Мерлен» на Партизана Германа посетителей эвакуировали из-за пожарной сигнализации. Вероятно, сигнал был ложным.