В «Леруа Мерлен» на Партизана Германа посетителей эвакуировали из-за пожарной сигнализации

В &#171;Леруа Мерлен&#187; на Партизана Германа посетителей эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Сотрудников и посетителей попросили покинуть магазин. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга в торговом комплексе сработала пожарная сигнализация. Посетители и сотрудники были эвакуированы.

Инцидент произошел сегодня утром, 3 сентября, в «Леруа Мерлен» на Партизана Германа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, присутствующих попросили покинуть магазин. Они также добавили, что строительный гипермаркет отделили от расположенного рядом магазина «Окей» противопожарными жалюзями. Из последнего эвакуация не проводилась.

Вероятно, срабатывание сигнализации было ложным. Немного позднее все системы строймагазина заработали в штатном режиме, посетителей и персонал запустили внутрь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали жильцов дома на Энергетиков, где загорелась квартира.

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