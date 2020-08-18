Спасатели эвакуировали жильцов дома на Энергетиков, где загорелась квартира

В Красногвардейском районе Петербурга произошел квартирный пожар в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали из здания десять жильцов.

Согласно информации городского главка МЧС, загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже в доме №54/2 по проспекту Энергетиков. Эвакуировать пришлось людей, проживающих на вышележащих этажах.

Огонь уничтожил обстановку в комнате площадью 20 кв.м., на балконе — 4 кв.м., в коридоре — 4 кв.м, а также оплавил обшивку балконов на 7-м и 8-м этажах.

Возгорание локализовали в 16:12, а еще через 10 минут пожар был ликвидирован. С огнем боролись 18 человек личного состава и четыре спецмашины.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что слышали хлопки в квартире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тюшина 18 спасателей тушили «заброшку».