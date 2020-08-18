На улице Тюшина 18 спасателей тушили «заброшку»

На улице Тюшина 18 спасателей тушили &#171;заброшку&#187;
Огонь охватил 100 «квадратов». Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Центральном районе Петербурга спасатели тушили пожар в заброшенном здании. Огонь охватил 100 квадратных метров.

Возгорание случилось во вторник, 18 августа, в доме №7 на улице Тюшина. Сигнал о пожаре поступил дежурному части в 6:32. К месту происшествия оперативно выехали 18 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасатели тушили пожар больше часа. К 7:52 огонь был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Капитанской улице утром полыхали Renault и BMW. Огонь с легковушки перебросился на стоящую рядом BMW. Renault сгорел дотла, а у второй машины оплавилось лакокрасочное покрытие.

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