На Капитанской улице утром полыхали Renault и BMW

В Василеостровском районе Петербурга спасатели тушили два легковых автомобиля. Машины загорелись ранним утром.

О ЧП стало известно во вторник, 18 августа, в 5:28. Сигнал поступил на пульт дежурного пожарно-спасательной части. Машина марки Renault была припаркована у дома №5 по Капитанской улице.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь с легковушки перебросился на стоящую рядом BMW. Renault сгорел дотла, а у второй машины оплавилось лакокрасочное покрытие.

Иномарки тушили пять спасателей. В 05:48 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожарные боролись с огнем около часа.