В Гатчинском районе спасатели час тушили частный дом и хозпостройку

В Гатчинском районе спасатели час тушили частный дом и хозпостройку
Спасатели потушили пожар. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Спасатели боролись с огнем около часа.

Возгорание случилась во вторник, 18 августа, в деревне Вытти. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 4:11. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудникова на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройки полыхали на 90 «квадратах». К 5:17 огонь был ликвидирован.

Обстоятельства появления огня выясняются. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали жильцов дома во Всеволожске из-за пожара в квартире.

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Гатчинский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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