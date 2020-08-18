Спасатели эвакуировали жильцов дома во Всеволожске из-за пожара в квартире

В городе Всеволожск спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. Они справились с огнем за полчаса.

Возгорание случилось в понедельник, 17 августа, на Ленинградской улице. На место незамедлительно выехали 12 сотрудников части на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, загорелась обстановка квартиры на 14 «квадратах». Прибывшие огнеборцы вывели на улицу жильцов подъезда.

В 21:59 огонь полностью потушили, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford. Машина полностью сгорела.