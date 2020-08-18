На Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford

На Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford
Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающую иномарку.

Возгорание случилось в понедельник, 17 августа, у дома №22 по Выборгскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:54. К месту происшествия незамедлительно выехали пять сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на указанном месте горел легковой автомобиль марки Ford. Пожарные справились с огнем за полчаса, к 23:30 пламя было ликвидировано, однако машину спасти не удалось.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Черной речки 17 спасателей тушили четырехкомнатную квартиру. В одной из комнат обгорела обстановка на площади 4 «квадратов».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за опасного явления
Спасатели эвакуировали жильцов дома во Всеволожске из-за пожара в квартире
На Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford
В ДТП на трассе «Кола» с Lada и Iveco пострадала трехлетняя девочка
В Пулково во вторник отменили 26 рейсов
Россиянка ожила в морге, хотя ее считали мертвой
Подписчики раскритиковали Бородину, жалующуюся на отдых в Крыму