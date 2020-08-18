На Выборгском шоссе пять спасателей тушили полыхающий Ford

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающую иномарку.

Возгорание случилось в понедельник, 17 августа, у дома №22 по Выборгскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в 22:54. К месту происшествия незамедлительно выехали пять сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на указанном месте горел легковой автомобиль марки Ford. Пожарные справились с огнем за полчаса, к 23:30 пламя было ликвидировано, однако машину спасти не удалось.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Черной речки 17 спасателей тушили четырехкомнатную квартиру. В одной из комнат обгорела обстановка на площади 4 «квадратов».