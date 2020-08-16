На набережной Черной речки 17 спасателей тушили четырехкомнатную квартиру

В Приморском районе Петербурга спасатели тушили пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире.

О ЧП стало известно вечером воскресенья, 16 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Возгорание случилось в жилом доме на набережной Черной речки. К месту происшествия оперативно прибыли 17 сотрудников пожарно-спасательной части на четырех спецмашинах. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огнеборцы справились с пламенем меньше, чем за полчаса. В 19:05 пожар был полностью потушен.

В одной из комнат обгорела обстановка на площади 4 «квадратов». Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волосовском районе тушили постройки на площади 300 кв. метров.