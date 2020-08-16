В Волосовском районе тушили постройки на площади 300 кв. метров

В результате инцидента никто не пострадал.

В поселке Сельцо Волосовского района Ленобласти произошел пожар. Там горели хозяйственный постройки местных жителей на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасателям о происходящем доложили примерно в половину первого дня, на место прибыли 20 пожарных и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось через 40 минут.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Не сообщается, каковы причины инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто. Машину приехали тушить спасатели, но она на тот момент уже не горела.