На дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто

В машине сгорело все, что могло. Фото: vk.com/spb_today

В машине сгорело все, что могло. Фото: vk.com/spb_today

Машину приехали тушить спасатели, но она на тот момент уже не горела.

На участке КАД на дамбе вспыхнул каршеринговый автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось сегодня днем, 16 августа. Огнем была охвачена задняя часть автомобиля, который принадлежит сервису краткосрочной аренды «You Drive».

На место прибыли спасатели, но было уже поздно – машину успели потушить до их приезда. В ГУ МЧС по Санкт-Петербурге отметили, что выгорели все сгораемые части. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.