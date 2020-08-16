На дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто

На дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто
В машине сгорело все, что могло. Фото: vk.com/spb_today

Машину приехали тушить спасатели, но она на тот момент уже не горела.

На участке КАД на дамбе вспыхнул каршеринговый автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось сегодня днем, 16 августа. Огнем была охвачена задняя часть автомобиля, который принадлежит сервису краткосрочной аренды «You Drive».

На место прибыли спасатели, но было уже поздно – машину успели потушить до их приезда. В ГУ МЧС по Санкт-Петербурге отметили, что выгорели все сгораемые части. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дамба кад пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США
В Петербурге арестовали водителя, который протащил по асфальту инспектора ДПС
На дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто
На Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля
В Москве после избиения госпитализировали участницу «Дома-2»
Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону
Актер Николай Губенко скончался в Москве
В Петербурге мужчину, угрожавшего сотруднику банка и требовавшего 5 млн ...