На Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля

На Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Google Карты

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Петроградской районе на Чкаловском проспекте произошла авария с участием юного пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу. Все случилось во дворе дома номер 16 – мальчик четырех лет выбежал на дорогу и угодил под колеса «Пежо», за рулем которого сидела женщина 1971 года рождения. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован, его состояние врачи оценили как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Прочие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что угон автомобиля в Кировском районе закончился ДТП. На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, скорая-помощь и реанимобиль. Оба пострадавших водителя были отправлены в больницу с различными травмами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп Петроградский район пострадавший ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США
В Петербурге арестовали водителя, который протащил по асфальту инспектора ДПС
На дамбе Петербурга полыхал каршеринговое авто
На Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля
В Москве после избиения госпитализировали участницу «Дома-2»
Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону
Актер Николай Губенко скончался в Москве
В Петербурге мужчину, угрожавшего сотруднику банка и требовавшего 5 млн ...