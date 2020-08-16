Угон автомобиля в Кировском районе закончился ДТП

Угон автомобиля в Кировском районе закончился ДТП
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Серьезную аварию на юго-западе Петербурга спровоцировал нетрезвый сотрудник автомойки, угнавший машину.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели в комментариях поделились предварительной информацией о случившемся — пьяный сотрудник автомойки после того, как закончил работу с автомобилем BMW, решил на нем покататься. Поездка в нетрезвом виде закончилась аварией. Угонщик врезался в Renault на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта. После этого BMW въехал в заграждение.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, скорая-помощь и реанимобиль. Оба пострадавших водителя были отправлены в больницу с различными травмами.

Владельцы угнанного транспортного средства оказались в замешательстве из-за произошедшего, когда прибыли на место аварии. Позднее они отправились оформлять необходимые документы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшего водителя Mercedes пришлось «вырезать» из авто после ДТП, пострадала трехлетняя девочка.

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