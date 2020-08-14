Погибшего водителя Mercedes пришлось «вырезать» из авто после ДТП, пострадала трехлетняя девочка

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Авария случилась сегодня, 14 августа, на 14-м километре автодороги Петродворец — Кейкино. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 65-летний водитель авто марки Ford Focus столкнулся с ехавшим навстречу Mercedes Benz. В результате аварии 26-летний водитель второй иномарки скончался на месте.

В Mercedes также находились 22-летняя женщина и трехлетняя девочка, которые пострадали. Водитель Ford отделался легкими травмами. В МЧС рассказали, что погибшего пришлось «вырезать» из транспортного средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять человек пострадали после вылета автомобиля в кювет в Тихвинском районе. Трое взрослых и двое маленьких детей получили травмы в результате аварии, произошедшей на автодороге Вологда — Новая Ладога.