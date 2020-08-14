Пять человек пострадали после вылета автомобиля в кювет в Тихвинском районе

Трое взрослых и двое маленьких детей получили травмы в результате аварии, произошедшей на автодороге Вологда — Новая Ладога.

ДТП случилось на 450 км + 25 ки автодороги А-114. По неустановленным причинам, 41-летний водитель «Рено Сандеро» потерял управление своим транспортным средством и вылетел в левый кювет, после чего врезался в дорожный знак. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Средние и легкие травмы получили как водитель, так и его пассажиры — мужчина и женщина, а также маленькие дети в возрасте 7 месяцев и 3-х лет.

Правоохранители начали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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