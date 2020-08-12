На «Нарве» водитель Nexia заживо сгорел после лобового ДТП с грузовиком

На автодороге «Нарва» в Ленобласти произошло лобовое ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Он сгорел вместе с автомобилем.

Трагическая авария случилась возле населенного пункта Кайкино. По предварительным данным, автомобиль марки Daewoo Nexia двигался из Петербурга в сторону Кингисеппа. На трассе водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел на «встречку», где столкнулся с большегрузом Iveco.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, от удара Nexia загорелся. Автомобилист не успел выскочить из транспортного средства и сгорел заживо.

Водитель большегруза не пострадал. В настоящее время правоохранители выясняют подробности случившегося.

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