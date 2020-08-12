На Пироговской набережной перевернулся легковой автомобиль

Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы в ночь на 12 августа.

Легковушка в результате дорожно-транспортного происшествия на Пироговской набережной оказалась в не совсем естественном положении — на крыше. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на очевидцев аварии.

Происшествие произошло приблизительно в 00:50. Отмечается, что внутри транспортного средства находилось четверо человек — мужчина, женщина и двое их детей, являющихся молодыми людьми.

Судя по всему, удалось обойтись без жертв — никто не пострадал. Причины аварии в данный момент остаются неизвестными.

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