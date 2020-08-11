На парковке «Мега Дыбенко» произошло ДТП с участием каршеринга и такси

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 11 августа.

На стоянке торгового центра «Мега Дыбенко» в Ленинградской области не смогли разъехаться без проблем автомобиль такси и каршеринг. Очевидцы сообщили об аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Помимо новости о самом факте происшествия, было опубликовано и видео. На его кадрах можно заметить, что каршеринг въехал в колонну, а такси влетело в припаркованную машину. На всех транспортных средствах виднеются серьезные повреждения. При этом, неизвестно, пострадали ли находившиеся в автомобилях люди. Информация о причинах аварии также отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Владелец «Сузуки Лиана» погиб в карете скорой по дороге в больницу, а владелец «Мицубиси Лансер» получил тяжелые травмы.