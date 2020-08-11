В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями
23-летний автомобилист умер по пути в больницу. Фото: Baltphoto

Ранним утром 11 августа в Гатчинском районе Ленинградской области на трассе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь произошла авария с участием трех автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 72-м километре автодороги, участниками столкновения стали «Мицубиси Лансер» под управлением 24-летнего мужчины, «Сузуки Лиана», за рулем которой находился 23-летний мужчина и «Хендай Солярис», которым управлял 65-летний водитель.

В результате автомобилист за рулем «Мицубиси» получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а владелец «Сузуки», к сожалению, получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском проспекте водитель «Киа» насмерть сбил пешехода.

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Гатчинский район ленобласть смертельное ДТП


 

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