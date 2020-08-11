Молодой водитель насмерть сбил пешехода на Дунайском

Молодой водитель насмерть сбил пешехода на Дунайском
Дунайский проспект, д.20. Фото: google.maps

В ночь на вторник, 11 августа, в Московском районе Петербурга произошла смертельная авария, в которой погиб пешеход.

Об этом информирует УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось около часа ночи рядом с домом №20 по Дунайскому проспекту. Автомобиль Kia Picanto, за рулем которой находился 21-летний местный житель, сбил 42-летнего мужчину-пешехода.

В результате ДТП последний получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи на Renault сбила 14-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти. Уточняется, что авария произошла в понедельник, 10 августа, на дороге Зуево – Новая Ладога

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