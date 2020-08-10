Автоледи на Renault сбила 14-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти

Автоледи на Renault сбила 14-летнего мальчика на велосипеде в Ленобласти
Место ДТП в Ленобласти. Фото: группа "Дорожный инспектор"/ ВК

В Ленинградской области выясняют обстоятельства аварии с велосипедистом. В Киришском районе сбили 14-летнего мальчика.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в понедельник, 10 августа. На дороге Зуево – Новая Ладога женщина на Renault наехала на велосипедиста, которые пересекал проезжую часть.

В результате ДТП мальчика увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец находится в состоянии клинической смерти после ДТП на проспекте Ветеранов. Его сбили на регулируемом пешеходном переходе. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

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