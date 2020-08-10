Петербуржец находится в состоянии клинической смерти после ДТП на Ветеранов

Об актуальном состоянии пострадавшего пешехода ничего неизвестно. Фото: Baltphoto

Об актуальном состоянии пострадавшего пешехода ничего неизвестно. Фото: Baltphoto

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 10 августа, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

По предварительной информаци, авария произошла около часа ночи, возле дома №141 на проспекте Ветеранов. Водитель за рулем неустановленного автомобиля белого цвета сбил 55-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Автомобилист сразу же скрылся с места дорожного-транспортного происшествия.

Пострадавший мужчина передан медикам, которые борются за его жизнь: от удара пешеход получил травмы, приведшие к клинической смерти. Удалось ли реанимировать жителя Северной столицы, пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов проверяют полученную информацию и устанавливают детальные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пешеход погиб под колесами «Опеля».