«Опель» насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе

Ночью в воскресенье, 9 августа, Гатчинском районе Ленобласти произошла смертельная авария с участием пешехода и автомобиля «Опель Астра».

Об этом информирует управление ГИБДД по Ленинградской области. Дорожное происшествие случилось около 00.05 на 37 км автомобильной дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина». Там иномарка, за рулем которой ехал 42-летний мужчина, сбил пешехода.

Пострадавший получил под колесами автомобиля серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Известно, что на вид ему около 35-40 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек. Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельную аварию в Лужском районе Ленинградской области.