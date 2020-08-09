«Опель» насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе

&#171;Опель&#187; насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе
Пешеход погиб на месте происшествия. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ночью в воскресенье, 9 августа, Гатчинском районе Ленобласти произошла смертельная авария с участием пешехода и автомобиля «Опель Астра».

Об этом информирует управление ГИБДД по Ленинградской области. Дорожное происшествие случилось около 00.05 на 37 км автомобильной дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина». Там иномарка, за рулем которой ехал 42-летний мужчина, сбил пешехода.

Пострадавший получил под колесами автомобиля серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Известно, что на вид ему около 35-40 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек. Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельную аварию в Лужском районе Ленинградской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Гатчинский район дтп ленобласть наезд на пешехода смертельная авария


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На коронавирус в Петербурге проверили еще 13,6 тыс. человек
Конфликт между охранником и мигрантом в кафе в Невском районе закончился ...
Заживо сгоревшую женщину нашли на пепелище в Красном Селе
«Опель» насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе
Советская граната плавала в канале Грибоедова со времен войны
Россиян ждет рост цен на мясо
Петербургские спортсмены пробегут полумарафон «Северная столица» ...
Три автомобиля вспыхнули посреди ночи на 2-й Комсомольской