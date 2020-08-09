Лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек

Лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек
В результате столкновения погибли двое. Фото: pixabay

Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельную аварию в Лужском районе Ленинградской области.

Согласно информации пресс-службы УГИББД по 47 региону, автомобильная авария произошла на 106 километре дороги «Санкт-Петербург — Псков» поздним вечером в субботу, 8 августа. Предварительно, водитель Volkswagen Golf «лоб в лоб» столкнулся с Lada Largus, когда двигался по встречке.

Результатом лобового дорожно-транспортного происшествия стали смерть водителя и пассажира отечественной легковушки, двоих из иномарки отправили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть пострадавшие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария ленобласть смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российских автомобилистов ждут изменения осенью
Лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек
На Васильевском острове меняются маршруты троллейбусов на 9 августа
На Землю в августе обрушатся сильнейшие магнитные бури
Доказано: атмосфера Земли постоянно движется и звенит как колокол
На Марсе заметили египетские иероглифы
Ученые из Китая раскрыли древнюю загадку Земли
Выявлен новый необычный симптом коронавируса