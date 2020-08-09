Лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек

Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельную аварию в Лужском районе Ленинградской области.

Согласно информации пресс-службы УГИББД по 47 региону, автомобильная авария произошла на 106 километре дороги «Санкт-Петербург — Псков» поздним вечером в субботу, 8 августа. Предварительно, водитель Volkswagen Golf «лоб в лоб» столкнулся с Lada Largus, когда двигался по встречке.

Результатом лобового дорожно-транспортного происшествия стали смерть водителя и пассажира отечественной легковушки, двоих из иномарки отправили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть пострадавшие.