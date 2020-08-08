В деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть пострадавшие

В автомобильной аварии в Кировском районе Ленинградской области пострадали три человека. Правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло около 18:10 в субботу, 8 августа, в деревне Войпала. Предварительно, отечественный автомобиль «ВАЗ», за рулем которого был мужчина 25-30 лет на вид, вылетел в кювет на левом закруглении , где врезался в столб.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. Серьезные травмы получил сам водитель, а также три человека, которые ехали с ним. Всех госпитализировали в медучреждение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личности водителя и пассажиров.

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