В деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть пострадавшие

В деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В автомобильной аварии в Кировском районе Ленинградской области пострадали три человека. Правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло около 18:10 в субботу, 8 августа, в деревне Войпала. Предварительно, отечественный автомобиль «ВАЗ», за рулем которого был мужчина 25-30 лет на вид, вылетел в кювет на левом закруглении , где врезался в столб.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. Серьезные травмы получил сам водитель, а также три человека, которые ехали с ним. Всех госпитализировали в медучреждение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личности водителя и пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энтузиастов сбили женщину на самокате, на месте работает скорая.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп кювет ленобласть пострадавшие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У iPhone 12 выявили брак
В США появится свое «Евровидение»
В Курортном районе сгорела бревенчатая баня
В деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть ...
Центр детского и юношеского технического творчества «Охта» ...
У отдыхающего в Абхазии россиянина нашли коронавирус
В Красном Селе полыхает частный дом
Ленинградцев предупредили о тумане и жаре в воскресенье