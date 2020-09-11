На стройплощадке ЖК АrtLine на Торфяной дороге поселились котята

На стройплощадке ЖК АrtLine на Торфяной дороге поселились котята
Котята на стройплощадке ЖК ArtLine. Фото: Setl Group

Четыре полосатых котенка родились на Торфяной дороге, 17, где Setl Group завершает строительство жилого комплекса ArtLine. Это два мальчика и две девочки, сейчас они ищут новый дом. Ведь совсем скоро строительный городок расформируют — дом сдадут в четвертом квартале этого года. Подрядная компания «Инжпетрострой», чьи сотрудники приютили котят, завершает работы на объекте.

По словам мастера Андрея Курковского, котята умненькие, ласковые и веселые. Сейчас им чуть больше месяца.

«Нашему коллективу очень бы хотелось, чтобы такие милые животные нашли новый дом», — говорит он.

Он надеется, что среди будущих жителей ЖК ArtLine есть обитатели района, которые могут сейчас взять себе котят, а потом переехать в новые квартиры уже вместе с ними. Но вообще они надеются на всех неравнодушных любителей животных.

Котята на стройплощадке ЖК ArtLine. Фото: Setl Group

«Нам будет жаль расставаться с малышами: они уже стали символами нашей стройки, но все же дома, в тепле, с новыми хозяевами им будет, конечно же, лучше», — отметил мастер.

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Setl Group ЖК ArtLine котята


 

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