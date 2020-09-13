В Москве объяснили конкурс по Мавзолею Ленина

В Москве объяснили конкурс по Мавзолею Ленина
Мавзолей Ленина. Фото: Википедия

Московский комитет по архитектуре и градостроительству Москвы не имеет отношения к инициативе провести конкурс на новое использование Мавзолея Ленина.

Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее Союз архитекторов России объявил прием заявок на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея на Красной площади.

Как пояснил Кузнецов РИА Новости, союз – независимая от правительства общественная организация.

При этом он уточнил: некоторые решения союза кажутся для него странными. При этом Кузнецов добавил, что сам он о конкурсе союза архитекторов России узнал из СМИ.

По мнению главного архитектора, конкурсы есть смысл проводить на задачи, на которые есть политическое и градостроительные решения. Он уточнил: делать абстрактные конкурсы на такую политизированную тему, на его взгляд, неправильно.

В прошлом году, как писала gazeta.spb.ru, тело Ленина предлагали перенести из Москвы в Петербург.

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