Грозившего поджечь дом в центре Петербурга задержали

В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганстве. Фото: pixabay.com

В Петербурге полиция задержала мужчину, который грозился поджечь здание на Малой Конюшенной улице.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Утром накануне, 12 сентября, полиция получила данные о том, что неизвестный на Малой Конюшенной грозит поджечь здание. При этом в руках он держал канистру.

На месте полиция задержала злоумышленника. Его доставили в отдел полиции. Им оказался 40-летний неработающий петербуржец. На месте происшествия также изъяли десятилитровую канистру с нефтепродуктами.

По статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в общежитии политехнического университета Петра Великого произошел пожар.