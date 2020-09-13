Студенты Политеха вернулись в общежитие после пожара

В политехническом университете Петра Великого рассказали о пожаре в общежитии на Гражданском проспекте. В вузе утверждают, что пламя нанесло минимальный ущерб.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, пожар произошел в нежилом помещении – в рекреации на третьем этаже.

Причину пожара сейчас выясняют дознаватели.

Отмечается, что сотрудников и горожан эвакуировали, а возгорание смогли локализовать за несколько минут. Для этого использовали два внутренних гидранта.

«Ущерб минимальный, пострадавших нет», — добавили в университете. Там пояснили, что сейчас сотрудники и студенты уже вернулись в общежитие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что рано утром 13 сентября в общежитии тушили пожар по повышенному номеру сложности. Из здания до приезда спасателей эвакуировали 150 человек.