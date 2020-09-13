В общежитии «Политеха» тушили пожар по №1 БИС

Пожар в Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар в Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Калининском районе Петербурга загорелось общежитие политехнического университета Петра Великого. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, данные о пожаре на Гражданском проспекте ведомство получило утром в воскресенье, 13 сентября.

Выяснилось, что в здании общежития №13 на третьем этаже загорелся вестибюль. Там огонь охватил 15 «квадратов». На четвертом этаже здания на площади 10 квадратных метров также полыхал балкон.

Еще до приезда пожарных из здания вывели 150 человек.

В настоящее время пожар локализован, его ранг был снижен.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Красносельском районе десять пожарных тушили баню.