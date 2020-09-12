На Красносельском шоссе десять пожарных тушили баню

В Петродворцовом районе Петербурга среди ночи загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 24 «квадратах».

Возгорание случилось вечером пятницы, 11 сентября, в доме №35 на Красносельском шоссе. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 23:42. На место незамедлительно выехали десять сотрудников

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, загорелась обстановка бани 4 х 6 квадратных метров. В 01:24 пожар удалось ликвидировать.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели 8 часов тушили крупный пожар в Лужском районе.