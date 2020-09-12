Спасатели 8 часов тушили крупный пожар в Лужском районе

Спасатели 8 часов тушили крупный пожар в Лужском районе
Спасатели тушили пожар на протяжении 8 часов. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом, баню и хозпостройку. Спасатели боролись с огнем около 8 часов.

Возгорание случилось в пятницу, 11 сентября, в деревне Большие Сабицы. Первые сообщения о пожаре поступили дежурному части в 18:45. На место сразу же выехали 13 сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило 280 «квадратов» построек. Справиться с огнем удалось за 8 часов.

В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших. Причины возгорания не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России лесопожарные службы за сутки потушили 19 очагов возгорания.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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