В России лесопожарные службы за сутки потушили 19 очагов возгорания

К началу 12 сентября на территории страны зарегистрировали 19 активных пожаров. Фото: pixabay.com

К началу 12 сентября на территории страны зарегистрировали 19 активных пожаров. Фото: pixabay.com

За последние сутки на территории России ликвидировали 19 лесных пожаров. Еще столько же являются активными на начало субботы.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Общая площадь ликвидируемой территории составила 86 гектаров.

Как сообщил портал RT со ссылкой на информацию пресс-службы Авиалесоохраны, к началу выходного дня на территории страны зарегистрировали 19 активных пожаров на площади 710 гектаров. Специалисты активно тушат возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятки человек погибли при лесных пожарах на западе США. Возгорания охватили площадь свыше 18 тысяч квадратных километров, что практически равно размеру штата Нью-Джерси.