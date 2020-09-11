Десятки человек погибли при лесных пожарах на западе США

Десятки человек погибли при лесных пожарах на западе США
Пожары в США. Фото: twitter/@joshuawongcf

Западное побережье Соединенных Штатов охватили лесные пожары: в 12 штатах сейчас фиксируются 102 крупных пожара. В огне погибли не менее 23 человек.

Как сообщает газета USA Today, лесные пожары охватили площадь свыше 18 тысяч квадратных километров, что практически равно размеру штата Нью-Джерси.

При пожарах в Калифорнии погибли 19 американцев, в штате Орегон — трое, и еще один в штате Вашингтон. Также есть пострадавшие, которые поступили в больницы с серьезными ожогами. В Калифорнии ищут несколько десятков без вести пропавших людей, сгорели уже сотни домов. Власти штата Орегон эвакуировали из-за пожаров около 500 тысяч человек — это около 10% от всего населения Орегона.

В Национальном информационном центре по пожарам сообщили, что причиной пожаров стали «беспрецедентные погодные условия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США из-за урагана скончались 16 человек.

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