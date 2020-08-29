В США из-за урагана скончались 16 человек

В США из-за урагана скончались 16 человек
Гражданам лучше оставаться дома. Фото: https://pixabay.com/

Пока что число не окончательное, так как оно постоянно увеличивается.

В США из-за бушующего урагана «Лаура» скончались 16 человек. Двумя новыми жертвами стали пожилые мужчина и женщины, которые проживали в Аллен-Пэрише. Врачи уже установили причину смерть – они отравились угарным газом из-за неправильного обращения с электрогенератором. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление здравоохранения Луизианы.

До этого сообщалось о 14 жертвах непогоды. Далеко не всем ураганам присуждается имя, но «Лауру» уже сравнивают с «Катриной». 15 лет назад «Катрина» практически уничтожил Новый Орлеан – город ушел под воду на несколько недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в среду жителей Петербурга ждет ураган и ливень.

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