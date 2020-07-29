В среду жителей Петербурга ждет ураган и ливень

Погода в Северной столице вновь оставляет желать лучшего. Во вторник, 28 июля, петербуржцы столкнулись с сильным ливнем. Сегодня, 29 июля, горожан также ждут грозы и порывистый ветер.

Так, уже ночью на территории Петербурга зафиксировали кратковременные дожди. В течение дня местами также могут быть ливни или грозы, поэтому метеорологи советует не забывать о зонтиках и дождевиках при выходе из дома. Ветер, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет юго-западным и западным, в цело, умеренным, однако при грозах порывы могут достигать 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется до +22…+24 градусов, а ночью температура за окном опустится до +13…+15 градусов. Отметим, что до конца июля существенного улучшения погоды ждать не приходится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчерашняя непогода в Петербурге послужила причиной объявления «желтого» уровня опасности.