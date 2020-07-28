«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за непогоды

Город вновь оказался во власти стихии. О хорошей погоде ненадолго придется забыть. На улицу без необходимости лучше не выходить.

Сегодня, 28 июля, в Северной столице ожидаются неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, ливни и грозы могут серьезно навредить имуществу и местным жителям. Могут участиться дорожно-транспортные происшествия. Появляется и риск обрывов электросети из-за возможных падений деревьев или шатких конструкций. Из-за ливней появляется риск подтоплений. В связи с этим был объявлен «желтый уровень опасности». Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Напомним, в МЧС настоятельно рекомендуют думать о безопасности во время буйства стихии. Пешеходам важно не ходить рядом с хлипкими рекламными щитами и непрочными конструкциями. Внимательно следует вести и с электрическими приборами в грозу. Окна следует закрывать.

В случае, если гроза застала врасплох на открытой местности, то ни в коем случае нельзя прятаться под зонтом и одинокими деревьями. Это может спровоцировать удар молнии.

Из-за риска падения деревьев, автомобилистам следует парковать свои транспортные средства в безопасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.