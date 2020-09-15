Самая дорогая в мире кошка прошла контроль в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково прошел очередной ветеринарный контроль, который проводят для животных, въезжающих или выезжающих из Петербурга. На этот раз сотрудники ведомства проверили здоровье кошки породы саванна.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Сообщается, что ветеринарный контроль прошел в грузовом терминале Пулково.

Животное отправили в Петербург на самолете из Краснодарского края. Кошку получило частное лицо из Северной столицы. Нарушений в ходе ветеринарного контроля не нашли и домашний питомец был допущен к дальнейшему следованию.

Кошка саванна — это выведенная порода домашней кошки путем скрещивания с диким сервалом. Котята саванны являются самыми дорогими кошками в мире. Порода была зарегистрирована в США в 2001 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково.