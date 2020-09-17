Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры с бодибилдером

Девушка уверяет, что беременна, и обещала рассказать подробности в различных шоу.

23-летняя актриса Анастасия Шульженко решила доказать, что между ней и бодибилдером Тарзаном была интимная связь. Об этом сообщает «Радио Комсомольская правда». Она обнародовала видеозапись интимного характера, после просмотра которой становится очевидным – между Шульженко и женатым артистом была связь. Актриса отмечает, что встречались они на протяжении полугода и у нее есть тому доказательства.

Сам Тарзан признался в измене Наташе Королевой, но он уверяет, что видел девушку чуть ли не в первый раз и что она ввела его в «неадекватное состояние».

«Он спал с девочкой полтора года, а когда узнал о беременности, поступил не по-мужски. Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно»,

— сказал юрист Шульженко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан признался в измене, а затем удалил публикацию.