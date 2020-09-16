Тарзан признался в измене, а затем удалил публикацию

Бодибилдер записал видеообращение, от которого поспешил избавиться.

Певец и бодибилдер Сергей Глушко удалил из своего Instagram-аккаунте видео, на котором признается в измене супруге Наташе Королевой. На это обратили пользователи соцсети.

Пост появился в профиле артиста 15 сентября. На видео Тарзан говорит, что хочет сделать официальное признание: он действительно изменил жене и отрицать этого не собирается. При этом он добавляет, что находился под воздействием наркотических веществ, которыми его «накачали» малознакомые девушки.

«Я об этом открыто говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым, я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой»,

— добавил Глушко.

Он отметил, что мошенницы обокрали его. По какой причине Тарзан избавился от ролика – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наташа Королева впервые прокомментировала слухи об изменах Тарзана.