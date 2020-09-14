Наташа Королева впервые прокомментировала слухи об изменах Тарзана

Тарзан, в свою очередь, опроверг предположения журналистов об изменах своей жене. Фото: Instagram @koroleva__star

Тарзан, в свою очередь, опроверг предположения журналистов об изменах своей жене. Фото: Instagram @koroleva__star

Российская поп-звезда Наташа Королева впервые прокомментировала слухи об изменах её супруга, артиста Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Представители артистки опубликовали официальное заявление от её имени в Instagram Королевой. Пресс-служба утверждает, что по факту проникновения в дом звездной пары, мошенничества и сбора личной информации с целью последующего шантажа Тарзан и Королева обратились в правоохранительные органы.

Сама певица попросила журналистов отказаться от публикации непроверенных сведений и пообещала позже объяснить, что же случилось на самом деле.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации СМИ, пока Королева находилась в отпуске, её квартиру ограбили на пять миллионов рублей. Журналисты утверждали, что в отсутствие звезды к её мужу домой приходили разные девушки, одна из которых, похоже, и была преступницей.